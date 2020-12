Le Royaume-Uni a commencé mardi à administrer aux personnes les plus vulnérables les premières doses d’un vaccin contre le nouveau coronavirus, espérant de cette campagne historique, la première dans un pays occidental, « une énorme avancée » dans sa lutte contre la pandémie.

Le Royaume-Uni a commencé, mardi 8 décembre, à déployer le vaccin contre le Covid-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, devenant le premier pays occidental à entamer une campagne de vaccination de sa population dans l’espoir d’endiguer l’épidémie.

📷 Margaret Keenan, 90 ans, hospitalisée à Coventry est devenue la 1ere patiente à recevoir le vaccin, développé par l’alliance des laboratoires américain et allemand, dans le cadre de cette campagne #AFP pic.twitter.com/7ojwWRJ8FE — Agence France-Presse (@afpfr) December 8, 2020

Margaret Keenan, une grand-mère britannique de 90 ans, est devenue la première patiente au monde à recevoir ce vaccin. « Je me sens si privilégiée d’être la première personne à être vaccinée contre le Covid-19, c’est le meilleur cadeau d’anniversaire anticipé que j’aurais pu espérer », a déclaré sous les flashs des photographes cette patiente de l’hôpital de Coventry, dans le centre de l’Angleterre, qui aura 91 ans la semaine prochaine. « Cela signifie que je peux finalement envisager de passer du temps avec ma famille et mes amis dans la nouvelle année après avoir été seule durant une grande partie de l’année », a-t-elle ajouté, citée par l’agence de presse Press Association.

« Cette journée marque une énorme avancée dans la lutte du Royaume-Uni contre le coronavirus », s’est félicité le Premier ministre conservateur Boris Johnson. « Mais la vaccination de masse prendra du temps », a-t-il mis en garde, appelant à continuer à respecter les restrictions en place.

« Un virage décisif dans la lutte contre la pandémie »

Alors que le Royaume-Uni est le pays européen le plus affecté par la crise sanitaire, avec plus de 61 000 décès recensés, le Premier Boris Johnson espère inverser la tendance en mettant en circulation le vaccin de Pfizer et BioNTech avant les États-Unis et l’Union européenne.

« Le déploiement de ce vaccin marque un virage décisif dans la lutte contre la pandémie », a déclaré l’un des dirigeants des services de santé britanniques (NHS), Simon Stevens. « Le personnel des NHS est fier d’ouvrir la voie en devenant le premier service de santé au monde à débuter la vaccination ».

Quelque 40 millions de doses du vaccin de Pfizer et BioNTech ont été commandées. Deux doses étant nécessaires par personne, cela va permettre de vacciner 20 millions de personnes sur les 67 millions d’habitants que compte le pays.

