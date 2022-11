Après les docteurs Patrice Lamah et Daniel Lamah, le docteur Sebory Cissé, troisième accusé dans le dossier »viol, avortement suivi de meurtre », de M’Mah Sylla, a comparu dans la journée du mardi 8 novembre 2022, au tribunal de première instance de Mafanco.

A la barre, le docteur Sebory Cissé a aussi nié les faits qui lui sont reprochés. Il a par ailleurs déclaré avoir été le sauveur de mademoiselle M’Mah Sylla. Dans sa narration, il a indiqué que tout ce que ses prédécesseurs ont dit devant le tribunal est contraire à la vérité. Ce médecin a confirmé également les propos de la victime concernant le viol collectif par les deux médecins.

«Patrice Lamah aurait voulu sortir avec la défunte. Un jour la fille est allée chez Patrice et elle aurait été violée là-bas. Le jour où elle est venue à la clinique à Tombolia, Patrice lui a donné un jus et elle n’a pas voulu, mais elle a pris et s’est endormie, Patrice l’a violée. C’est suite à cette deuxième violation que la fille est tombée enceinte. Après, Patrice lui a donné 100.000 francs guinéens pour venir chez le docteur Célestin (en fuite). Là-bas aussi, Célestin l’a violée en disant ceci : comme »je t’ai suivie depuis longtemps et que tu as refusé, aujourd’hui c’est mon tour», a déclaré l’accusé.

Et de poursuivre: «C’est quand la fille a fait une crise qu’ils l’ont emmenée dans ma clinique à 2 heures du matin. Quand la fille m’a expliqué, j’ai dit à la famille de porter plainte. Après, Patrice et Daniel m’ont plaidé. Suite à cela, j’ai dit à la grand-mère de M’Mah Sylla que sa petite fille n’a pas de kyste, mais plutôt c’est l’effet d’un avortement. Après j’ai dit aux parents de porter plainte contre les gens-là. Mais ils étaient préoccupés par l’état de santé de la fille.»

Après avoir écouté les premières versions du docteur Sebory Cissé, le président du tribunal a renvoyé le dossier pour la suite des débats, au 22 novembre 2022.