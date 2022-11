Acteur de soutien aux TPE et startups guinéennes, TOogueda a procédé ce mardi 8 novembre 2022, au lancement d’un nouveau programme, ayant pour ambition d’accompagner 115 entreprises sur une période de 5 ans.

BOost PE, c’est le nom du nouveau programme conçu et mis en œuvre par TOogueda. Il a pour objectif principal de structurer et accélérer la croissance des petites entreprises dirigées par des jeunes en Guinée. L’appui de ce programme se fera à travers un accompagnement technique et financier, intensif et sur mesure de huit (8) mois, d’entreprises sélectionnées au regard de leur potentiel de croissance et de leur impact.

Fanta Diaby est la présidente de TOogueda. Elle explique les attentes de ce nouveau programme pour l’avenir de la jeunesse guinéenne.

«Ce qu’on recherche à travers ce programme, c’est d’apporter une croissance aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre plus d’emplois dans le pays, et participer à la création d’une communauté de champions. Nous souhaitons que les partenaires techniques financiers nous rejoignent dans cette belle aventure pour qu’ensemble, on puisse créer cette Guinée nouvelle.»

Curtis Irié, est l’un des bénéficiaires de ce programme. Ce jeune dit trouver des solutions aux problèmes auxquels il était confronté dans le domaine de l’entrepreneuriat, grâce au coaching dont il a bénéficié à travers BOost PE.

«BOost PE c’est vraiment un accompagnement sûr et fiable parce que, ils vont donner une vision à ton entreprise. Avec ce programme, on découvre comment faire avancer son entreprise, comment gagner l’argent et sur quelle base recruté les gens pour ton entreprise…»

Représentant le ministère de commerce des petites et moyennes entreprises à cet événement, Mme Fanta Bérété, la Directrice nationale des petites et moyennes entreprises et du contenu local, a promis qu’à travers la promotion du contenu local, ce programme va bénéficier de l’accompagnement du gouvernement. Elle indique que la volonté du gouvernement est de faire en sorte que le contenu local soit respecté.

« Cela doit contribuer au développement socioéconomique de la Guinée à travers les petites et moyennes entreprises, pour contribuer à la réduction du chômage.»

Lancée en 2018, TOogueda est une organisation qui vise le développement des micros, petites et moyennes entreprises en Guinée. Durant ces 4 ans d’existence, elle a pu accompagner 53 petites entreprises et startups guinéennes dont 50 ont été hébergées à son village d’opportunités.