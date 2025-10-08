La Direction Générale des Élections (DGE) a annoncé, ce mardi 7 octobre, la mise en place de deux commissions dans le cadre des préparatifs de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Cette décision s’inscrit dans le respect du décret n° D/2025/0178/PRG/SGG et des dispositions du code électoral, notamment ses articles 249, 250, 275, 276 et 341.

Les deux structures concernées sont la Commission de réception et de validation des parrainages et la Commission financière.

Selon un communiqué partagé par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, « La Commission de réception et de validation des parrainages est chargée du contrôle de l’identification des candidats et de leurs parrainages, sous l’autorité de l’organe de gestion des élections et en présence des mandataires. »

De son côté, la Commission financière aura pour mission de proposer le montant de la caution que devront verser les candidats ou les mandataires des entités participant à l’élection. Elle devra également fixer le plafond des dépenses de campagne autorisées pour les partis politiques et les candidats indépendants.

La DGE invite l’ensemble des partis politiques légalement constitués en République de Guinée ainsi que tout candidat indépendant souhaitant prendre part aux travaux de ces commissions à désigner un mandataire, accompagné d’une lettre d’engagement sur l’honneur de se porter candidat. Ce courrier doit être adressé à la Directrice générale des Élections.

Les informations relatives au mandataire — prénom, nom, fonction, contact téléphonique et adresse électronique — doivent être transmises au secrétariat de la DGE, sis au quartier Cameroun, dans la commune de Dixinn, au plus tard le 9 octobre 2025.

La DGE dit compter sur la participation active et l’esprit de collaboration de tous les acteurs politiques pour assurer la réussite de cette étape cruciale du processus électoral.