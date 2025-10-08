À l’occasion de la Journée mondiale de l’Habitat, célébrée le 6 octobre de chaque année, la Guinée s’est associée à la communauté internationale autour du thème : « Répondre aux crises urbaines ». Un sujet d’actualité pour un pays confronté à une urbanisation rapide et souvent désordonnée, avec des défis croissants en matière de logement, de planification et de gestion des villes.

Dans une déclaration officielle, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mory Condé, a insisté sur la nécessité de repenser la gestion urbaine afin de garantir un cadre de vie décent à tous les citoyens.

« La Guinée s’est jointe à la communauté internationale pour marquer cette journée placée sous le signe de la lutte contre les crises urbaines, un thème d’une actualité brûlante. Dans un monde marqué par les conflits, le changement climatique et les difficultés économiques, de plus en plus de familles sont contraintes de quitter leur foyer », a déclaré le ministre.

Évoquant la situation nationale, Mory Condé a rappelé que l’économie guinéenne, fortement axée sur l’industrie extractive, reste concentrée dans les centres urbains, provoquant un afflux massif de populations vers les villes.

« Ces villes, souvent situées au cœur des zones minières ou le long des grands corridors économiques, subissent les effets directs d’une urbanisation rapide : pressions foncières croissantes, dégradation de l’environnement et occupations désorganisées du sol », a-t-il expliqué, avant d’ajouter que le gouvernement mène « de profondes réformes structurelles visant à transformer ces défis en véritables opportunités de développement durable ».

Le ministre a également mis en avant plusieurs initiatives clés de son département :

L’élaboration de la politique urbaine nationale, actuellement en cours de validation, qui fixe la vision d’une urbanisation harmonieuse et maîtrisée ;

L’élaboration de la politique foncière nationale, pour une gestion équitable et transparente du sol ;

La finalisation du schéma national d’aménagement du territoire et des schémas directeurs d’urbanisation de plusieurs grandes villes, afin de mieux planifier le développement spatial du pays.

Selon Mory Condé, ces instruments traduisent « la volonté du gouvernement d’organiser la croissance urbaine, de prévenir les déséquilibres territoriaux et d’assurer à chaque Guinéen un cadre de vie décent et sécurisé ».

Le ministre a enfin salué la récente adoption de la nouvelle Constitution, le 21 septembre dernier, qui, selon lui, « consacre désormais le droit au logement décent pour tous comme un principe fondamental de notre République ».

À travers cette déclaration, Mory Condé a réaffirmé l’engagement du gouvernement à faire de l’urbanisme et de l’habitat des leviers essentiels du développement durable en Guinée.