L’audition du journaliste Djiba Millimouno s’est poursuivie tard dans la nuit du mardi 7 octobre 2025 dans les locaux du Haut Commandement de la Gendarmerie, selon son avocat, Me David Beavogui.

Interpellé en fin de semaine dernière à la suite d’une plainte déposée par une vlogueuse, l’ancien chroniqueur de l’émission Les Grandes Gueules est placé en garde à vue au Haut Commandement de la Gendarmerie à Kaloum.

« Djiba Millimouno sera probablement déféré ce matin au Tribunal de Kaloum », a indiqué Me Béavogui à Guinée360 tard dans la nuit.

L’audition de ce mardi a notamment été marquée par une confrontation entre le journaliste et la plaignante.