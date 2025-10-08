Après près d’une semaine de détention au Haut commandement de la gendarmerie nationale (HCGN), le journaliste Djiba Millimouno a retrouvé la liberté ce mercredi 8 octobre 2025, aux environs de 13 heures.

Alors qu’il devait être déféré ce matin au tribunal de première instance de Kaloum, l’ancien chroniqueur a finalement été remis en liberté. Djiba Millimouno a tenu à exprimer sa reconnaissance et son soulagement.

« Je rends grâce à Dieu et je profite de l’occasion pour remercier les Guinéens qui n’ont cessé de me témoigner leur soutien. J’ai compris que je n’étais pas seul », a déclaré le journaliste, visiblement ému.

Ce message, empreint de sérénité, marque la fin d’une période de tension et d’incertitude pour ce professionnel des médias, très suivi sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, Djiba Millimouno avait été interpellé le jeudi 2 octobre dernier, à la suite d’une plainte déposée par une vlogueuse présentée comme proche du pouvoir en place. Depuis son arrestation, il était gardé à vue dans les locaux du Haut commandement de la gendarmerie, où il a été auditionné et confronté à la plaignante.

Sa libération met définitivement un terme à une affaire qui a suscité une large mobilisation de la presse et de la société civile.