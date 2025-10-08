Le journaliste Djiba Millimouno n’était toujours pas libre ce mercredi 8 octobre 2025, à 13h30. Il se trouve encore dans les locaux du Haut commandement de la gendarmerie nationale (HCG), a confirmé à Guinée360 son avocat, Me David Béavogui.

Alors que certaines publications sur les réseaux sociaux ont annoncé sa libération, son conseil dément cette information et précise que son client « est toujours au HCG, où il attend une décision finale à la suite d’un long interrogatoire mené dans la journée de mardi ».

Pour rappel, Djiba Millimouno a été interpellé le 2 octobre dernier, à la suite d’une plainte déposée par une vlogueuse présentée comme proche du pouvoir en place.

L’affaire reste en cours.