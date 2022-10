La Guinée n’arrive visiblement pas à digérer l’acte de la Confédération africaine de football, qui a décidé de lui retirer l’organisation de la CAN 2025, à cause de l’impréparation. Ce samedi, le ministre du sport a évoqué les nouveaux défis que son département doit relever en vue de se rattraper pour une future candidature.

«Entre le moment où on est arrivé et le nombre de visite qu’on a eu venant de la CAF, en huit ans, il n’y en a jamais eu. En moins de 4 mois on a eu plus de visite qu’il n’y a pas eu en huit ans […] », a laissé entendre Lansana Béa Diallo, précisant que la réaction de la CAF était prévisible.

«La CAF était dans une dynamique de dire que la Guinée de toute façon, n’allait pas organiser la CAN 2025. Cet élan-là était déjà fixé. C’était prévisible depuis très longtemps qu’il nous retiré l’organisation de la CAN», a ajouté le ministre des sports, sur Fim.

Malgré le retrait de l’organisation de la CAN à la Guinée, le ministre de la jeunesse et du sport compte poursuivre la construction des infrastructures : «Qu’on ait la CAN ou qu’on n’ait pas la CAN on construira les infrastructures, parce qu’en fait la CAN n’était qu’un prétexte. Aujourd’hui la Guinée est déficitaire d’infrastructures dans tous les domaines. Et je pense que c’est un accélérateur de développement d’un pays. Donc aujourd’hui, nous sommes engagés à mettre les infrastructures en place que ça soit CAN 2025 ou 2027… On va faire nos infrastructures parce qu’on n’a rien à perdre. On va montrer à la CAF qu’elle a eu tort de nous retirer la CAN.»