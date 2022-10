Alors que les les coalitions et alliances politiques continuent de décrier le groupe de facilitateurs du cadre dialogue inclusif, le chef de gouvernement quant à lui, reste droit dans ses bottes. Dr Bernard Goumou a de nouveau rappelé le rôle desdits facilitateurs pour la réussite de la démarche.

Le premier ministre a fait comprendre que ces facilitateurs ont été choisis sur la base de leur »moralité, leur neutralité et leur expertise »… Il a par la même occasion préciser que le rôle de ces derniers est de «présider les plénières, de modérer les discussions et de veiller au respect des modalités pratiques du dialogue», dans les quatre groupes constitués de la façon suivante :

A. Le CNRD et le Gouvernement;

B. Les coalitions de partis politiques;

C. Les Sages et les Chefs religieux, les Associations de jeunes et les Associations de femmes;

D. Les Faitières des organisations de la société civile.

Pour la bonne conduite du processus, souligne le premier ministre, «le CNT, les Ambassadeurs de la CEDEAO et du G5 suivront les débats avec le statut d’observateurs.»

Par ailleurs, Dr Bernard Goumou a fait savoir que ces facilitateurs lui rendront compte régulièrement de l’évolution des échanges. Il ajoute que les facilitateurs nationaux et celui désigné par la CEDEAO, lui permettront «de mieux coordonner les activités du dialogue en toute transparence.»