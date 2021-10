La société de téléphonie Orange Guinée, à travers sa filiale Orange Finances Mobiles, a lancé officiellement ce jeudi 07 septembre 2021, la méga promo Paiement Marchand. Cette cérémonie qui s’est déroulée dans un hôtel de Conakry, a été présidé par le Directeur d’Orange Finances Mobiles Guinée.

Dans son message, Abdoul Karim Bangoura, est revenu largement sur l’objet de cette Méga Promo qui vise selon lui, à encourager l’usage et le développement de ce service paiement marchand à travers des récompenses des clients pour leur fidélité de même que les partenaires Marchands. Les participants au concours pourront gagner d’importante somme d’argent, des smartphones et d’un véhicule, à travers un tirage au sort qui sera effectué durant tous les mois jusqu’au 25 décembre 2021, date de la fin de la Promo.

Si le le DG d’Orange Finances Mobiles se félicite du succès réalisé par son service notamment l e taux de bancarisation en Guinée, cependant, il reconnaît qu’il reste beaucoup à faire, comparativement à la moyenne de la sous-région.

«Nous ne sommes pas des concurrents mais des partenaires. Nous allons au-delà de ce qu’ils font parce qu’ils n’arrivent pas à couvrir toute la population. Orange Money a participé au développement du taux de bancarisation en République de Guinée. Il y a beaucoup de progrès mais il reste quand-même toujours faible par rapport à la moyenne de la Sous-région», a-t-il indiqué.

A en croire AKB, Orange money aujourd’hui c’est plus de 2 millions d’actifs sur le réseau.

«Aussi c’est des milliers d’emplois que nous avons pu créer en Guinée, grâce à ce service, qui permet à des nombreux marchands et entrepreneurs de développer des services de paiement. Nous avons beaucoup d’entrepreneurs et des développeurs des sites web qui peuvent faire des paiements grâce à Orange Money partout en Guinée. Ce service facilite la vie aux populations et participe aussi à l’inclusion numérique et financière. C’est par ailleurs l’un des engagements du groupe Orange celui de favoriser l’inclusion numérique des populations en leur facilitant l’accès à la formation, au réseau de qualité, et à des solutions simples et innovantes pour mener à bien leur projet», a-t-il souligné.

A noter, que pour être éligible, il suffit juste d’effectuer un paiement marchand au moins 10 000 GNF.