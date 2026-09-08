Stade du 28 Septembre : voici la première équipe à affronter le Syli après six ans

C’est une nouvelle étape qui se profile pour le football guinéen. Après plusieurs années d’absence, le Syli national s’apprête à retrouver son public à Conakry. La sélection guinéenne disputera son premier match officiel au stade du 28-Septembre, à l’occasion de la réception du Kenya, le 1er octobre 2026, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Le retour du Syli national dans cette enceinte mythique intervient à la suite de l’achèvement des travaux de rénovation du stade du 28-Septembre et de son homologation temporaire, permettant à la Guinée d’y accueillir des rencontres internationales.

La dernière rencontre officielle de la sélection guinéenne disputée à domicile remonte au 11 novembre 2020. Ce jour-là, le Syli s’était imposé face au Tchad (1-0), lors des éliminatoires de la CAN 2021.

Depuis, la Guinée a été contrainte de délocaliser ses rencontres internationales, en raison notamment de la non-conformité de ses infrastructures sportives aux exigences des instances du football.

Pour son entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2027, la Guinée se déplacera d’abord en Afrique du Sud, le 26 septembre, avant de recevoir le Kenya, cinq jours plus tard, à Conakry.

L’information a été confirmée lors du dernier Conseil des ministres. Le ministre des Sports, Cellou Baldé, a annoncé au président Mamadi Doumbouya, la tenue de cette rencontre dans l’enceinte rénovée du stade du 28-Septembre.

« Le ministre des Sports a informé le Conseil qu’à la suite de la fin des travaux de rénovation et dans la poursuite de l’homologation du stade du 28-Septembre, la Guinée recevra son premier match officiel depuis des années, organisé dans l’enceinte de ce stade mythique, contre le Kenya, le 1er octobre 2026 », a rapporté le porte-parole du gouvernement, Faya François Bourouno.

Cette rencontre devrait ainsi marquer le retour du public guinéen dans les tribunes du stade du 28-Septembre pour soutenir le Syli national dans un match officiel.

Ces dernières années, plusieurs joueurs de la sélection guinéenne avaient régulièrement exprimé leur souhait de voir l’équipe nationale retrouver ses supporters à Conakry.

Le rendez-vous du 1er octobre pourrait donc constituer un moment particulier pour le football guinéen, après plusieurs années de délocalisation.