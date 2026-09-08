Me Moussa Diallo : « Aucun avocat n’a échangé directement avec Algassimou Diallo »

Le collectif des avocats d’Algassimou Diallo dément l’information rapportée par RFI, selon laquelle l’un de ses membres aurait échangé avec l’ancien magistrat, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Macenta. Au terme de l’audience tenue ce mardi 8 septembre devant la Cour suprême, Me Moussa Diallo est revenu sur les conditions dans lesquelles la défense a appris le transfert de son client de Coyah à Macenta.

Selon l’avocat, le collectif a d’abord été informé du transfèrement par des rumeurs relayées sur différents canaux, notamment les réseaux sociaux. Une information que les avocats ont ensuite cherché à vérifier. « Comme tout le monde, on a appris à travers divers canaux de communication, notamment les réseaux sociaux, le transfèrement de M. Algassimou de la prison civile de Coyah vers celle de Macenta. Quand on a appris, parce que c’était d’abord par des rumeurs que nous avions eu l’information, on a fait un communiqué le lendemain. Nous avons tous aussi assisté à cette scène que nous avons vue à la télévision guinéenne. Donc, il est à Macenta, ce que nous connaissons », a expliqué Me Moussa Diallo.

L’avocat rejette toutefois catégoriquement l’idée qu’un membre du collectif aurait pu échanger directement avec l’ancien procureur. « Maintenant, à dire qu’on a échangé avec lui, moi-même j’ai eu ce lien-là où RFI a dit que le collectif aurait échangé avec Algassimou. Je ne pense pas que quelqu’un parmi nous ait pu échanger directement avec Algassimou depuis qu’on s’est quitté ici la dernière fois. Donc, c’est une information que je ne confirme pas parce qu’en notre sein, on n’a pas eu quelqu’un parmi nous qui nous a dit qu’il a eu à échanger avec lui », a-t-il déclaré.

Pour établir la présence de leur client à la maison d’arrêt de Macenta, les avocats ont dû passer par un confrère présent dans la région. C’est par cet intermédiaire que le collectif dit avoir obtenu la confirmation qu’Algassimou Diallo se trouvait bien dans cet établissement pénitentiaire.

Le dossier de l’ancien magistrat a par ailleurs été renvoyé au 15 octobre par les chambres réunies de la Cour suprême, notamment en raison de son absence à l’audience de mardi.