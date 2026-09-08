Détenu à Macenta, Algassimou Diallo devra comparaître devant la Cour suprême le 15 octobre

L’affaire opposant le ministère public à l’ancien magistrat Algassimou Diallo connaît un nouveau report. Évoqué ce mardi 8 septembre devant les chambres réunies de la Cour suprême, le dossier a été renvoyé au 15 octobre prochain. Cette décision intervient notamment en raison de l’absence du prévenu, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Macenta.

Poursuivi pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, discrimination et association de malfaiteurs, l’ancien procureur du tribunal de première instance de Dixinn devra finalement patienter avant de connaître la suite réservée à son dossier devant la plus haute juridiction du pays.

À l’audience de ce mardi, l’absence d’Algassimou Diallo a fait l’objet de longs échanges. Selon les autorités pénitentiaires, l’ancien magistrat a été transféré à la maison d’arrêt de Macenta dans la journée du samedi 5 septembre.

Face à cette situation, les chambres réunies de la Cour suprême ont décidé de renvoyer l’affaire au 15 octobre. Ce délai doit notamment permettre au procureur général de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir la comparution de l’intéressé à la prochaine audience.

La défense avait, de son côté, sollicité un renvoi jusqu’à la fin des vacances judiciaires. Les avocats d’Algassimou Diallo pourront ainsi mettre cette période à profit pour approfondir la préparation de sa ligne de défense.

Au sortir de l’audience, Me Moussa Diallo, l’un des conseils de l’ancien magistrat, est revenu sur les raisons du renvoi. Pour lui, son client ne pouvait pas être jugé en son absence.

L’avocat a notamment rappelé qu’en matière pénale, la personne poursuivie doit, sauf notamment lorsqu’elle est en fuite, être présente à l’audience appelée à examiner son dossier.

Le dossier est donc fixé au 15 octobre 2026 devant les chambres réunies de la Cour suprême. Une prochaine audience qui sera particulièrement suivie, au regard de l’intérêt suscité par cette affaire depuis le début de la procédure contre l’ancien magistrat.