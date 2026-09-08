Enseignants contractuels : les négociations s’ouvrent entre le gouvernement et l’intersyndicale de l’éducation

Les négociations entre le gouvernement guinéen et l’intersyndicale de l’éducation, composée du SLECG, du SNE et de la FSPE, ont officiellement débuté ce mardi 8 septembre 2026 au ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD).

Au centre des discussions figure le dossier des 4 500 enseignants contractuels, avec pour principal objectif de parvenir à un accord avant la rentrée scolaire, fixée au 5 octobre 2026.

Selon les informations recueillies, les autres commissions mises en place dans le cadre du protocole d’accord signé le 3 janvier 2026 poursuivent également leurs travaux au ministère du de la Fonction publique.

Ces négociations se tiennent dans un contexte particulièrement sensible pour les enseignants contractuels. Le gouvernement a en effet annoncé l’organisation prochaine d’un concours de recrutement de nouveaux fonctionnaires, notamment dans le secteur de l’éducation.

L’issue de ces discussions pourrait ainsi avoir des conséquences importantes sur la situation professionnelle des enseignants contractuels et sur les conditions de la prochaine rentrée scolaire.