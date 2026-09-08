RDC : plus de 3 000 morts d’Ebola et une alerte au Mpox dans le Kasaï

La situation sanitaire demeure préoccupante en République démocratique du Congo (RDC). Alors que l’épidémie d’Ebola continue de faire des victimes, une nouvelle alerte concerne le Mpox dans la zone de santé de Luebo, dans la province du Kasaï.

Selon Actualité.cd, plus de 30 cas suspects de Mpox ainsi que quatre décès sont rapportés dans cette zone. Les cas signalés concernent notamment les aires de santé de Mukuandianga et de Kambangoma.

La même source indique que des prélèvements ont été effectués sur plusieurs personnes présentant des symptômes compatibles avec la maladie. Les échantillons ont été acheminés vers un laboratoire afin de déterminer s’il s’agit effectivement du Mpox.

À ce stade, aucun cas n’a été officiellement confirmé. Les quatre décès font également l’objet d’investigations, et leur lien avec le Mpox n’est pas encore établi.

De son côté, Radio Okapi rapportait, le 2 septembre, 22 cas suspects et trois décès dans la même zone de santé. Le médecin chef de Luebo, Moïse Lukuna, appelle à la prudence dans l’attente des résultats des analyses.

Cette nouvelle alerte intervient alors que la RDC fait toujours face à une importante épidémie d’Ebola. Selon le dernier rapport de situation, 6 604 cas ont été confirmés et 3 175 décès enregistrés au 5 septembre.

L’épidémie d’Ebola touche désormais 61 zones de santé réparties dans six provinces, avec l’Ituri comme principal foyer.

Face à ces deux alertes sanitaires, les autorités poursuivent les opérations de surveillance sur le terrain et appellent la population à signaler rapidement tout cas suspect aux structures de santé.