Les enseignants contractuels communaux — retenus, non retenus, ainsi que ceux de la zone spéciale de Conakry — ont tenu une assemblée ce lundi 8 septembre 2025 à la Bourse du travail. Au terme de cette rencontre, ils ont exigé leur intégration immédiate à la fonction publique, avant l’ouverture des classes prévue le 8 octobre prochain.

Après plusieurs heures de concertation, les enseignants se sont rendus à la présidence de la République. Arborant des tee-shirts blancs, ils ont scandé des slogans tels que : « Vive le Général Mamadi Doumbouya ! Vive la nouvelle Constitution ! Engagez-nous à la Fonction publique ! Nous méritons et nous avons trop souffert ! » Ils sont restés plus d’une heure devant le Palais Mohamed V pour faire entendre leurs revendications.

Dans une déclaration officielle, ces structures — désormais affiliées au SLECG et à d’autres organisations syndicales — ont expliqué que cette mobilisation répond à des préoccupations majeures qui affectent le système éducatif national. Une situation qui, selon elles, met en péril leur dignité et la qualité de l’enseignement en Guinée.

À l’issue de la consultation de leur base, les enseignants formulent trois exigences principales :

L’intégration immédiate et sans condition à la fonction publique de tous les contractuels communaux non retenus et de ceux de la zone spéciale de Conakry, avant la rentrée scolaire 2025-2026;

Le paiement intégral des arriérés de salaires et primes dus aux enseignants contractuels, retenus comme non retenus, avant la même échéance;

La mise en place d’un dialogue social permanent pour éviter la répétition de ces crises.

Les enseignants appellent également à l’ouverture d’un cadre de concertation inclusif entre le gouvernement, les syndicats et leur coalition, afin d’éviter toute marginalisation et de garantir une solution rapide et durable.

Se déclarant « très soucieux de l’avenir de l’école guinéenne », ils alertent sur le grave déficit d’enseignants, une situation qui, selon eux, menace la qualité de la formation des élèves et fragilise dangereusement le système éducatif.

Enfin, ils sollicitent l’implication urgente des ONG, des organisations syndicales de l’éducation, de la société civile, du Conseil national du dialogue social et du gouvernement pour répondre à leurs revendications « dans les plus brefs délais », afin de mettre fin à ce qu’ils considèrent comme une injustice.