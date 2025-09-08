À l’approche du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025, le ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, a adressé une circulaire, ce lundi 8 septembre, à l’ensemble des magistrats du pays.

Il les appelle à se tenir prêts à présider les Commissions Administratives de Centralisation des Votes (CACV), un dispositif essentiel au bon déroulement du scrutin.

Dans sa déclaration officielle, le ministre de la Justice met en garde contre toute défaillance dans l’organisation du référendum. Il insiste sur le rôle crucial des magistrats dans la supervision du processus électoral, en particulier à travers leur mission de présider les CACV, organe central dans le dépouillement et la centralisation des résultats.

« Il est impératif que chaque magistrat prenne les dispositions nécessaires pour être disponible et prêt à assumer les charges de présidence des CACV au plus tard le 12 septembre 2025 », peut-on lire dans la déclaration.

Yaya Kairaba Kaba souligne la nécessité d’un engagement total des acteurs judiciaires, les invitant à faire preuve de rigueur et de loyauté dans l’exécution de leur devoir républicain.

Il rappelle que cette responsabilité engage non seulement leur crédibilité, mais aussi la stabilité politique du pays.

« Je vous exhorte, en conséquence, à faire preuve d’un sens élevé du devoir, de discipline et de responsabilité afin que l’organisation et le fonctionnement des CACV se déroulent dans le strict respect de la loi et des valeurs républicaines », insiste-t-il.

Le document, qui revêt un caractère obligatoire, sera notifié à toutes les juridictions, avec un suivi strict de son application. Le ministre appelle à la conscience professionnelle et au patriotisme des magistrats, qu’il place au cœur du processus démocratique.

« La Justice, pilier de l’État de droit, [doit] assumer pleinement son rôle dans la consolidation de notre démocratie et la préservation de la paix sociale », martèle-t-il.

Par ce message, Yaya Kairaba Kaba engage la Justice à jouer pleinement son rôle dans un contexte électoral délicat, marquant ainsi la volonté de garantir un scrutin transparent et apaisé.