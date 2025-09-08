L’Assemblée nationale française n’a pas accordé sa confiance au gouvernement de François Bayrou ce lundi 8 septembre 2025. En conséquence, le Premier ministre est contraint de démissionner.

Les députés ont renversé François Bayrou en lui refusant la confiance à une large majorité (364 contre, 194 pour). François Bayrou, premier chef de gouvernement de la Ve République à être renversé lors d’un vote de confiance, présentera sa démission au président Emmanuel Macron mardi matin, selon un proche, a rapporté RFI.

“Bayrou est tombé. Victoire et soulagement populaire. Macron est désormais en première ligne face au peuple. Lui aussi doit partir”, a posté Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise.