Devant le Palais Mohamed V, les enseignants contractuels communaux, qu’ils soient retenus ou non, ainsi que ceux issus de la zone spéciale de Conakry, ont manifesté ce lundi 8 septembre 2025, leur mécontentement. Leur mobilisation visait à dénoncer le « silence » des autorités et le manque de clarté autour de leur avenir professionnel, tout en espérant sensibiliser le président Mamadi Doumbouya à leur situation.

À l’issue de ce rassemblement, une délégation des manifestants a été reçue à la présidence de la République. Selon les témoignages recueillis, les représentants des enseignants ont rencontré l’adjoint du chef du protocole du président, lequel aurait assuré que leur dossier était désormais « pris en main ».

« Le dossier des enseignants communaux non retenus et ceux de la zone spéciale de Conakry se trouve actuellement entre de bonnes mains », a déclaré Mohamed Latige Brahim Salim, membre de la délégation. Il a précisé qu’après le référendum, et le retour des ministres actuellement en déplacement pour la campagne, un processus d’intégration à la fonction publique devrait s’ouvrir pour l’ensemble des contractuels concernés. « On nous a demandé de dresser la liste de tous les concernés ; elle a été transmise à la présidence », a-t-il ajouté.

Dans un appel lancé à ses collègues, M. Salim a exhorté les enseignants de la zone spéciale de Conakry à se préparer à rejoindre les communes de l’intérieur une fois leur intégration effective. « Nous sommes prêts », ont répondu les enseignants lors d’une rencontre de restitution après l’audience.

Pour conclure, le représentant de la délégation a adressé un message d’espoir : « Pour les enseignants contractuels communaux non retenus, il ne reste désormais qu’une étape : la signature de votre arrêté d’engagement à la fonction publique. »