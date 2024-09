Dans une vidéo amateur devenue virale, un homme se présentant comme émissaire du secrétaire général à la présidence explique au patriarche de N’zérékoré la nécessité de soutenir une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Selon les informations, la rencontre a eu lieu au quartier Nakoyakpala, dans la commune urbaine, en présence du doyen de la ville et de certains de ses conseillers.

Pour convaincre l’auditoire du bien-fondé de sa mission, « l’envoyé » du général Amara Camara déclare : « On peut prendre l’exemple du Rwanda. On peut même prendre l’exemple de la France avec le général de Gaulle. Ce sont les militaires qui ont tiré le pays de l’ornière pour le mettre sur les rails afin que les peuples voient l’émergence dont ils ont besoin. Cela voudrait dire que nous, les Guinéens, le général Mamadi Doumbouya est notre candidat après l’adoption de cette Constitution. C’est le message. Il n’y a même pas d’ambiguïté là-dedans, il n’y a pas d’équivoque », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que « toutes les personnes réfléchies » demandent au président de la transition de se porter candidat. « Entre 1958 et 2024, nous lisons bien entre les lignes. Tous les Guinéens lisent entre les lignes. En un laps de temps, pendant trois ans, les actes concrets posés par le CNRD et son président, le général Doumbouya, sont visibles et palpables. C’est la raison pour laquelle, entre nous, on doit se regarder en face pour se dire certaines vérités », a déclaré le porte-parole de la délégation, ajoutant que le général Amara Camara, en personne, fera une tournée dans la région forestière prochainement.

« Il vient pour faire passer le message du président de la République. Quand il a reçu le message, il a fait confiance à ses frères cadres forestiers pour venir. Nous sommes venus passer ce message à nos sages, à nos doyens, au patriarcat. Dès que le patriarcat est informé, je pense que c’est toute la population de N’zérékoré qui sera informée. Dès que l’honneur est donné au patriarcat, tous les habitants de N’zérékoré doivent se rallier à cet élan. »

Bien que le président de la transition ait promis au peuple guinéen qu’il ne resterait pas plus de 24 heures au pouvoir après les élections qui mettront fin à la transition, les soutiens en faveur de son maintien au pouvoir se multiplient. Avant ces cadres de la Forêt, des artistes ont déjà chanté pour inciter le général Doumbouya à prolonger son règne.

Le tombeur d’Alpha Condé cédera-t-il à la mélodie des sirènes révisionnistes ? L’avenir nous en dira plus.