Le président de l’Association des boulangers de Guinée, Elhaj Oumar Sakho a été arrêté, ce vendredi 8 septembre 2023 et placé en garde-à-vue au Commissariat central de Bonfi, dans la commune de Matam.

Joint au téléphone, par notre rédaction le numéro 1 de l’association des boulangers de Guinée explique : « C’est à cause du boulanger qui avait été arrêté après s’être attaqué à ses collègues boulangers dans la nuit du mardi 29 août 2023. Il est resté en détention pendant des jours, l’association m’a mandaté de venir le faire libérer pour qu’on l’inflige une sanction en interne. C’est ce que j’ai fait avec le bureau des boulangers de Hamdallaye.»

Depuis sa libération, le boulanger a cessé de répondre à la police. Ainsi, Elhaj Oumar Sakho a été arrêté et placé en garde à vue. «J’ai été arrêté à la Bellevue, alors que j’étais à une réunion avec des membres du bureau du commerce. Je suis au commissariat central de Bonfi depuis 14 heures. Maintenant, ils (les policiers) disent qu’elle (la personne que j’ai faite, Ndlr) doit revenir sinon on me garde au commissariat ici », a-t-il confié à Guinee360.com.

Le boulanger en question est un collaborateur de Alseny Baldé, l’autre apprenti boulanger tué, dans la nuit du lundi à mardi 1er août 2023, à Hamdallaye-concasseur. Lui et certains de ses collègues ont voulu organiser une grève, pour dénoncer la lenteur de la justice à élucider cet assassinat. Puisqu’ils n’ont pas été suivis, ils se sont attaqués à leurs collègues boulangers les accusant de boycotter le mouvement de grève qu’ils avaient lancé.