Le président du parti Union des forces démocratique (UFD), Mamadou Baadiko Bah, indique que le CNRD n’a aucun bilan à présenter et n’a qu’une seule volonté, celle de rester au pouvoir.

La classe politique guinéenne à du mal à accorder du crédit au Cnrd qui a promis de rendre le pouvoir au terme de la transition. L’acteur politique, Mamadou Baadiko Bah, est également de ceux qui pensent la même chose. Plus grave, il estime que le colonel veut se débarrasser de la classe politique du pays.

« Ces gens se sont emparés du pouvoir par la force, et l’agenda, c’est de s’installer définitivement d’une manière ou d’une autre. Aujourd’hui on a remué tous les problèmes de la Guinée, mais on n’en a résolu aucun. On n’est en transition, ils affichent la volonté d’éteindre totalement toute la classe politique guinéenne pour rester au pouvoir » , a-t-il déclaré dans l’émission Mirador de Fim Fm.

En terme de bilan, pour Baadiko Bah rien n’a changé depuis l’arrivée du Cnrd au pouvoir : « Ce qui nous chagrine dedans c’est le souci du CNRD qui pense qu’il peut présenter un bilan positif d’un redressement complet sur les rails des choses qui n’existent pas. Ils n’ont pas besoin de présenter de faux bilans ou des bilans arrangés. Ce qui intéresse les gens c’est la vie quotidienne de la population. Est-ce que l’administration est moins corrompue aujourd’hui ? Ce qui est non ! Le système corrompu est toujours là. Nous sommes sur la mauvaise voix. On a pas résolu le problème fondamental de la Guinée en termes d’orientation budgétaire. On est trop dans l’ethnicisme et les combinaisons ethniques mais ça ne marchera pas. Les militaires ne sont pas faits pour gouverner. »