Depuis les États-Unis où il est en séjour, le président du Bloc Libéral s’est aussi prononcé sur la convention nationale du RPG arc-en-ciel désignant Alpha Condé candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre.

Joint au téléphone par notre rédaction ce samedi 8 août 2020, Faya Milimouno, tente d’apporter une précision sur le sujet.

«Il faut rectifier quelque chose. C’est pas le RPG qui a choisi Alpha Condé comme candidat», a souligné l’opposant à l’entame de son analyse

C’est Alpha qui s’est plutôt autoproclamé candidat en complicité avec les arrivistes du parti au pouvoir a ajouté Faya.

«C’est Alpha Condé qui n’a pas où aller s’il quitte le pouvoir, qui s’est imposé au RPG en utilisant ses nouveaux gens contre les vrais militants du RPG».

D’après lui, les vrais militants du parti présidentiel n’ont pas bénéficié des bienfaits de ce régime.

«Ce sont eux qui sont en train de huer Damaro à Kerouané, ce sont eux qui sont en train de manifester pour réclamer le courant à Kankan, à Siguiri, à Mandiana et à Faranah», a-t-il révélé

Le leader du Bloc Libéral s’est insurgé également contre les agissements du chef de l’État qu’il qualifie de «catastrophe».

«Rien qu’à l’ecouté, on sent qu’Alpha est perturbé. Il ne fait plus la différence entre le rôle d’un président de la République et le rôle d’un président d’un parti politique», dénonce Faya Milimouno

Cet acteur politique membre du FNDC, appelle la population à se tenir prêt pour les prochaines actions de protestation contre le troisième mandat pour le candidat de la mouvance présidentielle.

«C’est un jeu que Alpha Condé est en train de jouer. Et les Guinéens doivent le comprendre. Il a fait dix (10) ans au pouvoir sans bilan. Ce combat que nous menons ce n’est pas pour Cellou Dalein, ni Sidya, ni Faya Milimouno. C’est tout le peuple de Guinée qui doit se mobiliser pour sacher Alpha Condé du pouvoir parce que notre avenir est fortement menacé», a lancé l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2015