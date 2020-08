Il s’agit d’une forêt qui est victime des actions anthropiques qui vient d’être sauvée par cette organisation de jeunes volontaires. L’objectif est de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.

Dans le souci d’œuvrer dans la préservation de l’environnement, la Jeune chambre internationale a organisé une campagne de reboisement dans cette forêt fortement menacée de Dixinn, à Bondabon, dans la commune urbaine de Dubréka, ce samedi 8 août 2020.

La journée de campagne est consacrée non seulement à la sensibilisation, mais aussi à l’information auprès des communautés riveraines. L’occasion a été mise à profit pour planter 3 mille arbres dans cette forêt qui subit des menaces de nos jours.

« A l’occasion de cette activité, j’invite toutes les autorités de Dubréka à protéger et prendre toutes les dispositions idoines pour la sauvegarde d’un tel site écologique », a plaidé Thierno Mamadou Bah, président de la commission d’organisation, qui précise que le projet est en synergie avec la jeune chambre internationale Conakry-Elite.

La qualité de l’arbre planté est le Mélina par ces volontaires contre le réchauffement climatique. Cet arbre a une très grande capacité de fixation au sol pour la lutte contre l’érosion et produit beaucoup plus d’oxygène, et absorbe beaucoup plus de gaz carboniques.

« Si nous voyons l’encouragement de la pluviométrie, c’est cet arbre qui le fait, il coupe 28kg de pollution atmosphérique par an, il refroidit l’air. Aujourd’hui, quand on parle de la biodiversité, ça n’existe plus. Les singes n’existent presque plus. Donc, ce sont ces arbres qui encouragent leur retour au niveau de la forêt » à expliqué Saïkou Amadou Tidiane Diallo, président de l’ONG ACOREC (Agir contre le réchauffement climatique), une structure qui accompagne la JCI.

La jeune chambre internationale Dubréka-Racine, s’est fixée comme ambition de contribuer chaque année à la protection de l’environnement à travers le projet “Un jeune, une plante” qui est à sa 3ème édition. Cet objectif, selon Djamilatou Diallo, présidente de la JCI Dubréka-Racine, est partagé « avec notre organisation qui est la Jeune chambre internationale Conakry-Elite, qui a aussi réaliser et continuer à réaliser cette même activité au grand bénéfice de l’humanité tout entière. »

Le maire de la urbaine de Dubréka s’est réjoui de voir ces actions salvatrices de ces jeunes dans sa localité.

« C’est un sentiment de réconfort moral. Quand des jeunes initient une telle activité allant dans le sens que nous ayons de l’eau pour lutter contre la sécheresse, c’est une bonne chose. C’est une bonne activité que nous saluons et on les félicite et les encourage », a exprimé Elhadj Alsény Bangoura.