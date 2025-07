Lors de la cérémonie de remise du projet de nouvelle Constitution aux diplomates accrédités en Guinée organisée ce mardi 8 juillet 2025 au ministère des Affaires étrangères, l’ambassadeur du Maroc basé à Conakry, Issam Taib, a pris la parole pour féliciter les avancées enregistrées dans la conduite de la transition guinéenne. Il a salué les efforts fournis dans l’élaboration de ce texte fondamental.

Après trois années de transition, la Guinée dispose désormais d’un projet de Constitution qui entre dans sa phase de vulgarisation. Le diplomate marocain s’est dit satisfait du travail accompli par le Conseil national de la transition (CNT).

“Tout d’abord, j’aimerais féliciter la Guinée et toutes les parties prenantes qui ont pris part à ce processus pour l’élaboration de cette nouvelle constitution. C’est une constitution qui a fait l’objet de beaucoup d’échanges au niveau du CNT et on aimerait d’abord féliciter le CNT pour ce travail remarquable”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il n’ait pas encore lu la nouvelle Constitution, l’ambassadeur affirme en avoir déjà une idée générale, grâce à la diligence du CNT qui a su communiquer sur toutes les étapes de son élaboration. “Nous allons l’étudier attentivement, mais nous sommes sûrs que cette constitution reflète les idéaux et les principes de la Guinée et des Guinéens”, a-t-il ajouté.

Dans son intervention de circonstance, le ministre des Affaires étrangères a invité les diplomates à transmettre le projet de Constitution à leurs capitales respectives. Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc a réaffirmé l’engagement de son pays aux côtés de la Guinée.

“Je vais le transmettre à mon ministre, après avoir fait une lecture attentive. Mais vous pouvez compter sur la Guinée pour faire une bonne promotion de cette constitution, mais aussi le projet Simandou 2040 qui fait aussi partie de vos projets phares. Donc la Guinée peut toujours compter sur le Maroc pour promouvoir les intérêts de la Guinée et les défendre”, s’est-il engagé.