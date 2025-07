La Haute autorité de la communication (HAC) a exprimé ses réserves concernant un reportage diffusé le 5 juillet 2025 par la chaîne française France 24, dans sa rubrique « Les Observateurs », consacré à la situation en République de Guinée.

Réuni en session plénière ordinaire ce lundi 7 juillet, le collège de la HAC a relevé plusieurs manquements dans le traitement de l’information par la chaîne, évoquant notamment la diffusion d’informations inexactes et non recoupées, ainsi qu’un manque d’équilibre dans la présentation des faits.

Dans son communiqué, l’organe de régulation des médias en Guinée a qualifié l’élément journalistique de « tendancieux », et a annoncé avoir adressé un courrier à Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale de France Médias Monde, afin d’attirer son attention sur ce qu’il considère comme une insuffisance professionnelle.

La HAC invite France 24 à plus de rigueur dans le traitement de l’actualité guinéenne et à faire preuve de professionnalisme et d’impartialité. « Le Collège de la HAC recommande que les informations sur la Guinée soient traitées avec beaucoup plus de professionnalisme et surtout d’impartialité », conclut le communiqué.

Cette sortie de la HAC intervient dans un contexte de tensions récurrentes entre certaines institutions guinéennes et des médias internationaux, souvent accusés par les autorités locales de manquer de neutralité dans leur couverture des affaires guinéennes.