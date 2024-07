La Cour de Répression des Infractions économiques et financières (CRIEF) a ordonné à l’ancien président de l’Assemblée nationale guinéenne, Amadou Damaro Camara, de fournir les titres de ses propriétés ayant fait l’objet de saisie pénale. La cour a également demandé à deux banques de la place, de fournir les relevés bancaires de l’ex-président de l’Assemblée.

Les débats dans l’affaire opposant le parquet spécial et l’agent judiciaire de l’État à Amadou Damaro Camara se sont poursuivis ce lundi 8 juillet 2024 devant la chambre de jugement de la CRIEF. Poursuivi, entre autres, pour détournement des deniers publics et enrichissement illicite, Amadou Damaro Camara est sommé de produire les documents relatifs à ses biens immobiliers déjà saisis. Il s’agit notamment des titres fonciers de ses domaines à Conakry, Kankan et en région forestière.

Le juge Yacouba Conté a ordonné aux banques UBA Guinée et Vista Gui (ancienne Bicigui) de communiquer à la cour les relevés bancaires du prévenu. Depuis les premières heures de cette procédure, les comptes de l’ancien président de la 9e législature ont fait l’objet de gel. À date, seule une ordonnance du juge peut permettre la production de ces relevés bancaires.

L’audience a été renvoyée au 10 juillet prochain pour la suite des débats.

Affaire à suivre.