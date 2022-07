Poursuivis pour des faits « d’injures publiques, Outrage à magistrat par le biais d’un système informatique et atteinte au respect dû à la justice”, Oumar Sylla alias Foniké Menguè, Alpha Midiaou Bah alias Djanii Alfa et Billo Bah, ont été libérés par le tribunal de première instance de Dixinn, ce vendredi 8 juillet 2022. Le collectif d’avocats constitué pour leur défense, s’est montré satisfait de la décision du juge.

«Nos clients sont libres, c’est avec de soulagement que le juge du tribunal correctionnel vient de relaxer nos clients purement et simplement. Mais il y a des questions qui demeurent, c’est pourquoi ils ont été arrêtés et quelles sont conditions dans lesquelles ils ont été interpellés. Je pense qu’aujourd’hui cette théâtralisation de la justice guinéenne ne nous honore pas. Le procureur a dit qu’aucune charge ne tient dans la procédure. C’est bien dommage. C’est un coup d’épée dans l’eau, c’est beaucoup d’énergie pour rien mais, on est quand-même soulagé de voir que nos clients vont pouvoir rentrer en famille», a réagi Me Halimatou Camara, porte-parole du collectif.

Par rapport aux violences que ces activistes ont subies lors de leur interpellation par les agents de la BRB 2, l’avocate laisse le choix à ses clients de décider s’ils vont engager une poursuite judiciaire ou pas.

«Ce sera à nos clients de décider s’ils vont poursuivre cette brigade de répression de grand banditisme parce que, ces agents se sont livrés à la torture, à une intervention qui est complètement en violation de leurs droits.»