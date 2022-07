Après l’inculpation par le parquet des membres du FNDC, leur procès s’est ouvert ce vendredi 8 juillet 2022 au Tribunal de première instance de Dixinn. À la barre, le responsable de la mobilisations et des antennes du mouvement, Mamadou Billo Bah, a nié les faits qui lui sont reprochés.

Comme ses prédécesseurs, à la barre, Billo Bah a laissé entendre qu’il ne reconnaît pas les faits qu’on lui reproche. Il a par ailleurs déclaré :«Je n’ai partagé aucune publication, j’ai plutôt fait des publications. J’ai fait le distinguo entre le mot bilakoro et blakro. Pour moi, un bilakoro c’est un non circoncis, et un blakro, c’est une personne qui n’est pas consciente des responsabilités qui lui sont confiées. »

Le responsable de la mobilisations et des antennes du FNDC est aussi reveny sur les circonstances de son arrestation: «C’est à l’issue de notre conférence après le sommet de la CEDEAO, que nous avons subitement vu des agents de la Police nationale qui n’avaient ni mandat, ni plainte, dans les locaux de notre siège.Voulant réclamer cela, ils nous ont donné des coups…»