L’Iran et Israël renouent avec les hostilités, une première depuis le cessez-le-feu

Les tensions sont de nouveau montées d’un cran entre l’Iran et Israël. Téhéran a lancé plusieurs missiles contre Israël dimanche 7 juin, en représailles à des frappes menées sur Beyrouth, la capitale libanaise.

Il s’agit de la première attaque directe iranienne contre Israël depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu conclu le 8 avril dernier.

Malgré les appels à la retenue du président américain, Israël a rapidement riposté. L’armée israélienne a annoncé avoir mené des frappes visant plusieurs « cibles militaires » situées dans l’ouest et le centre de l’Iran.

Selon des médias et des sources locales, des explosions ont été signalées dans plusieurs villes iraniennes, notamment à Ispahan, Tabriz, Kermanshah et Najafabad. Des détonations ont également été entendues à proximité de l’aéroport de Mehrabad, à Téhéran. Plus tard dans la journée, de nouvelles frappes auraient touché les régions de Karaj et d’Urmia.

D’autres informations rapportent que l’île de Kharg, située dans le golfe Persique et abritant le principal terminal d’exportation de pétrole brut de l’Iran, aurait également été visée.

Réagissant à cette escalade, le président iranien a affirmé sur le réseau social X que « la sécurité nationale et la tranquillité du peuple » demeurent sa priorité. Il a ajouté : « Nous défendrons avec fermeté les droits de la nation et ne reculerons devant aucune menace », tout en réaffirmant l’engagement de son pays dans les discussions avec Washington.

« La diplomatie et la défense sont les deux ailes de la puissance nationale ; nous n’avons ni quitté le terrain, ni abandonné la table des négociations », a-t-il déclaré.