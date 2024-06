Dans le cadre du traitement des ordures ménagères, le gouvernement a bénéficié d’un montant de 70 millions d’euros de l’Agence française de développement (AFD).

Ce montant va servir à l’aménagement d’un nouveau site de traitement des ordures dans la préfecture de Coyah.

“C’est un projet manager pour la Guinée, on sait que la situation minière est critique aujourd’hui, on veut bien faire les choses. L’objectif international c’est d’avoir des infrastructures aux normes internationales qui ne présentent plus de nuisances environnementales et sanitaires”, a fait savoir Romain Dissaux, chef de mission de l’AFD au sortir d’une audience, le 6 juin 2024, avec le ministre Ibrahima Kalil Condé de l’Administration du territoire et de la décentralisation.