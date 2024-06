L’évaluation des partis politiques annoncée par le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation n’est pas du goût de certains acteurs politiques. Pour Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’UFDG, c’est de trop après l’opération de l’année dernière dont les résultats sont disponibles.

“S’ils veulent, ils n’ont qu’à venir 10 fois. Il faut les recevoir parce qu’ils veulent mettre leur fichier à jour. Ils ne connaissent pas le nombre des partis politiques et leurs sièges, au lieu de chercher ça, ils veulent passer par nous, pour nous emmerder. Si tu as des doutes sur un parti politique va voir son siège. Vous avez le droit de diriger n’importe quel parti politique, vous n’avez pas besoin de faire un communiqué, vous en faites comme si c’était un événement, c’est pas un événement”, a déclaré Fodé Oussou lors de l’assemblée générale hebdomadaire, ce samedi 7 juin 2024.

Pour ce proche de Cellou Dalein Diallo, l’enjeu est ailleurs et il invite le ministre Ibrahima Kalil Condé de s’atteler à l’organisation des élections pour le retour à l’ordre constitutionnel, prévu au plus tard le 31 décembre 2024, selon l’accord entre la Guinée et la CEDEAO.