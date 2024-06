A la suite de la descente d’un commando lourdement armé à son domicile à Kountia, l’ancien chef d’État-major de l’armée, le Général Sadiba Koulibaly, a été mis aux arrêts et auditionné devant la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale (DCIJ-GN).

Son avocat, Me Mory Doumbouya [ancien ministre de la Justice], a confié à Mosaiqueguinee.com que l’ambassadeur de Guinée à Cuba, “ le Général Sadiba Koulibaly va bien” et que les 6 gardes arrêtés à son domicile ont été inculpés par la DCIJ-GN “des faits présumés de rébellion, tentative de meurtre, et détention illégale d’armes”.

Selon les articles 48 et 49 du Code de justice militaire, un officier militaire du rang du Général Sadiba Koulibaly ne doit être poursuivi que sur autorisation du chef de l’État, à la demande du ministre de la Défense. “Le non respect de (ces) préalables bloquent la procédure” d’inculpation pour des faits présumés de désertion de l’ex-officier influent du CNRD.