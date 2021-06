L’or qui est l’un des minerais les plus recherchés au monde, vient d’être découvert à Gaoual. Depuis cette découverte, des gens viennent par milliers, à la recherche du métal précieux.

Interrogé ce mardi 08 juin 2021, Chérif Diallo, maire de la commune rurale de Kounsitel donne des précisions.

«La préfecture et la commune ont été informées et une commission a été constituée pour vérifier sur le terrain la véracité des faits, cette commission a confirmé la présence de personnes sur le site. Si vous pouviez voir les images, c’est vraiment inquiétant même, aujourd’hui Gaoual et Kounsitel on ne peut pas décrire ce qui est là. Tous les orpailleurs de la Guinée, de Siguiri, de Mandiana, Dalaba et autres sont tous ici aujourd’hui», explique t-il dans l’émission Œil de lynx

Poursuivant , le maire de cette localité se dit inquiet face à cette situation.

«Ils sont difficiles à contrôler. Nous, on avait demandé à ce qu’on arrête en attendant de fixer les règles. C’est difficile à expliquer parce que c’est quelque chose dont on attendait pas, donc nous gérons avec les moyens de bord, on ne sait pas jusqu’où ça peut aller. L’inquiétude est là et beaucoup de personnes se sont transportées là-bas, des femmes, des enfants et des élèves surtout y vont. Nous avons aussi peur du banditisme, parce que certains sont armés».

À la question de savoir comment maîtriser la venue des gens dans cette localité, Cherif Diallo répond:

«Nous n’avons aucun moyen de freiner la venue de ces gens. La commune urbaine est plus envahie que nous, si eux, ils n’ont pas pu empêcher avec la gendarmerie et le camp militaire, ce n’est pas nous qui n’avons que 3 policiers et 2 gendarmes, qui vont le faire. Ce n’est pas possible. Nous allons voir avec les moyens de bord, mais ils sont tous des Guinéens, ceux qui sont ici»,conclut-il.