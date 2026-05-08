Internet et sécurité des domiciles : Mouna Technology et NSIA Assurance lancent l’offre « Tout est géré »

Dans une volonté affichée de conjuguer connectivité et protection des biens, le groupe Mouna Technology et NSIA Assurance ont officialisé un partenariat autour d’une nouvelle offre baptisée « Tout est géré ». La présentation s’est tenue ce vendredi 8 mai 2026 au siège de Mouna Technology, à Kipé, lors d’une conférence de presse réunissant responsables des deux entreprises, partenaires et clients.

À travers cette formule, les deux structures ambitionnent de proposer aux ménages guinéens une connexion internet haut débit associée à une assurance multirisque habitation. Les promoteurs présentent cette initiative comme une innovation destinée à répondre simultanément aux besoins de connectivité et de sécurisation des domiciles.

Prenant la parole, le directeur technique de Mouna Technology, Céphas Sanagono, a rappelé l’ambition de son entreprise de démocratiser l’accès à internet en Guinée. « Mouna est une entreprise qui, depuis des années, a décidé de se donner un défi, c’est-à-dire offrir une meilleure connexion ultra rapide à la population guinéenne à un coût très raisonnable », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette nouvelle offre résulte d’une réflexion menée autour des attentes des abonnés. « Il est important que les clients aient une bonne connexion, mais en toute sécurité. C’est ainsi qu’est née l’idée de collaborer avec NSIA Assurance afin de donner satisfaction à nos abonnés et futurs abonnés tout en sécurisant leurs domiciles », a expliqué le responsable technique.

Une offre combinée à tarif réduit

Dans les détails, la formule associe l’accès à internet haut débit à une couverture multirisque habitation. Mouna Technology a intégré dans ce partenariat son forfait internet de 25 Mbps, habituellement commercialisé à 690 000 GNF. « Aujourd’hui, nous avons pris l’offre de 690 000 francs, avec une vitesse allant jusqu’à 25 Mbps, que nous avons incluse dans cette formule avec un coût réduit à 499 000 francs », a précisé Céphas Sanagono.

Du côté de NSIA Assurance, les responsables estiment que cette offre permettra aux ménages d’accéder à un service plus abordable tout en protégeant leur patrimoine. Le directeur général adjoint, Jean Kamano, a insisté sur la dimension pratique et économique du produit. « Aujourd’hui, le produit combine internet et assurance multirisque habitation. Cela permet aux ménages de profiter d’une connexion internet tout en ayant l’assurance que leurs biens sont sécurisés », a-t-il expliqué.

Selon lui, le coût global demeure inférieur à celui des deux services souscrits séparément. « Avant, une assurance multirisque habitation pouvait coûter entre 1,5 million et 2,5 millions de francs guinéens, selon la valeur du bien. L’internet, pris séparément, coûtait également plusieurs centaines de milliers de francs. Aujourd’hui, les deux produits réunis reviennent moins cher », a-t-il soutenu.

Des garanties étendues pour les habitations

Au-delà de l’accès internet, l’offre inclut plusieurs garanties liées à la protection des domiciles. Les clients seront notamment couverts contre les incendies, explosions, fumées, dégâts des eaux et infiltrations. « Le produit a été mis en place pour protéger les clients contre l’incendie, l’explosion et la fumée », a détaillé Jean Kamano. Il a également évoqué la prise en charge des sinistres liés aux eaux. « La formule couvre également les dommages causés par les infiltrations d’eau et les fuites de canalisation », a-t-il indiqué.

Autre point majeur : la responsabilité civile familiale, couvrant les dommages corporels et matériels causés à des tiers par les membres du foyer. « Les dommages causés par vous-même, vos enfants ou toute personne vivant sous votre toit seront également pris en charge dans cette police multirisque habitation », a ajouté le directeur général adjoint de NSIA Assurance.

Des économies annoncées pour les abonnés

Les deux entreprises affirment que cette formule permettra aux clients de réaliser d’importantes économies sur une année. Selon les explications fournies, un client qui souscrivait auparavant l’offre internet à 690 000 GNF par mois pouvait dépenser plus de 8 millions de francs guinéens par an. Avec ce nouveau package, les promoteurs évoquent une réduction estimée à plus de 30 %. « Quelqu’un qui prend aujourd’hui ce combo fera une économie importante sur l’année », ont soutenu les responsables des deux sociétés.

Autre avantage : la possibilité de régler certains frais en plusieurs tranches, une flexibilité jusque-là indisponible pour certains services d’assurance. Pour souscrire, les intéressés peuvent se rendre au siège de Mouna Technology ou dans les agences de NSIA Assurance. Les anciens abonnés de Mouna Technology pourront également bénéficier de cette offre.

À travers ce partenariat, les deux entreprises entendent favoriser l’accès à une connexion internet fiable tout en renforçant la protection des ménages face aux risques domestiques.

« Nous espérons que cette offre suscitera de l’engouement et permettra à nos abonnés ainsi qu’aux assurés de NSIA de bénéficier d’une connexion internet fiable dans des domiciles désormais assurés », ont conclu les responsables des deux structures.