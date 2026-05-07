Campagne électorale : victime d’usurpation de ses symboles, la GMD saisit la HAC

Le mouvement politique Génération pour la Modernité et le Développement (GMD) a officiellement saisi la Haute Autorité de la Communication (HAC) pour dénoncer l’usurpation de ses attributs visuels, dans le cadre de la campagne médiatique pour les élections législatives et communales du 31 mai 2026.

La mouvance présidentielle dénonce notamment “l’utilisation non autorisée de son nom, de son sigle, de ses logos et de ses slogans par des partis politiques non alliés”, a précisé la HAC, après avoir été sollicitée par la GMD, “pour veiller à ce que les médias et autres plateformes de diffusion ne servent pas de relais à des communications usurpant son image.”

Dans son communiqué, la Haute Autorité de la Communication rappelle que seuls les partis politiques et candidats officiellement mandatés par la coordination nationale du GMD sont autorisés à utiliser ses symboles de campagne, dans le cadre exclusif de leur alliance. Elle “exhorte les partis politiques non alliés à s’abstenir d’utiliser les symboles du mouvement et les journalistes à vérifier systématiquement l’authenticité des sources avant toute publication liée au GMD.”

La campagne électorale pour les législatives et communales, ouverte le 1er mai, se poursuit jusqu’au 28 du mois.