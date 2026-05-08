Former, connecter, recruter : le Job Day du SADEN accélère l’emploi des jeunes

Publireportage – À Conakry, les auditions de présélection du Prix SADEN, associées au lancement du « Job Day », ont rassemblé durant quatre jours de nombreux jeunes diplômés et demandeurs d’emploi autour de sessions de formation et de renforcement de capacités. Organisée dans le cadre du Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN), l’initiative ambitionne de faciliter l’insertion professionnelle des participants grâce à un accompagnement pratique assuré par des experts en ressources humaines.

Au terme de ces activités, les organisateurs affichent leur optimisme quant aux perspectives d’emploi offertes aux bénéficiaires. Le président du comité d’organisation du SADEN explique que le « Job Day » a été pensé comme un véritable pont entre les entreprises et les chercheurs d’emploi. « C’est évident, le Job Day, qui constitue l’aspect d’insertion des demandeurs d’emploi liés aux activités du SADEN, a été pensé de manière à ce qu’à la base, les demandeurs d’emploi soient sélectionnés conformément aux offres d’emploi que nous avons reçues des entreprises », a-t-il indiqué.

Selon lui, plus d’une centaine d’offres ont déjà été confirmées par des entreprises attendues le 5 juin pour recruter les candidats formés. « Nous avons plus d’une centaine d’offres d’emploi aujourd’hui confirmées par des entreprises qui seront là le 5 juin pour recruter ces demandeurs qui ont bénéficié de ces formations », a-t-il ajouté.

Le responsable du SADEN se félicite également de la mobilisation de spécialistes en ressources humaines, notamment à travers le programme « Cours du Pro », qui ont encadré les participants sur plusieurs modules liés à l’employabilité. « Sur neuf modules, plus de 160 jeunes ont bénéficié de ces formations. Nous pensons qu’au moins 60 à 80 % pourront être retenus ou reprogrammés dans des entreprises pour faciliter leur insertion », a-t-il estimé.

Parmi les bénéficiaires figure Mahmoud Kaba, diplômé en relations internationales et diplomatie. Le participant affirme avoir acquis des outils essentiels pour mieux affronter le marché du travail. « Durant ces quatre derniers jours, j’ai appris comment développer un CV percutant et comment réussir efficacement un entretien d’embauche. Nous avons été outillés par des experts en ressources humaines », a-t-il témoigné.

Comme plusieurs autres participants, Mahmoud Kaba espère désormais transformer cette formation en opportunité concrète d’emploi ou d’entrepreneuriat. « Nous espérons qu’à la suite de ça, nous pourrons décrocher des emplois ou mieux entreprendre», a-t-il confié.

Le jeune diplômé estime également que cette initiative lui a permis de retrouver confiance face aux difficultés d’accès à l’emploi. « Souvent, quand on n’a pas de retour des employeurs, on a tendance à se décourager. Mais on nous a fait comprendre qu’il fallait renforcer notre CV et mieux préparer ce qu’on envoie aux recruteurs pour avoir plus de chances d’être appelé », a-t-il expliqué.

Désormais plus confiant, il se dit prêt à saisir les opportunités qui seront offertes lors du Job Day prévu en juin. « Clairement, je me sens mieux préparé pour intégrer le marché de l’emploi », a-t-il affirmé.

Mahmoud Kaba invite enfin les organisateurs à étendre ce type de formation afin de toucher davantage de jeunes confrontés au chômage. « Cette formation nous redonne foi en l’institution de l’emploi et nous permet de renforcer nos capacités. Que le SADEN continue », a-t-il lancé.