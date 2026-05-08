Guinée : le gouvernement prévoit la construction de 21 marchés modernes pour 550 millions d’euros

Le Premier ministre Bah Oury a présidé une réunion stratégique consacrée au programme de construction et de modernisation de 21 marchés à travers le pays.

Ce projet ambitionne de transformer les espaces commerciaux urbains et régionaux afin de mieux répondre aux exigences économiques et démographiques actuelles. “Le programme vise à doter le pays de marchés modernes, fonctionnels et sécurisés, capables de répondre aux exigences du flux actuel des échanges commerciaux dans les grandes agglomérations, tout en améliorant les conditions de travail des acteurs, notamment les femmes.”

Financé à hauteur de 550 millions d’euros, le programme prévoit la construction de 21 marchés modernes, dont 13 marchés communaux et 8 marchés régionaux. Ces infrastructures seront équipées pour améliorer les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité.

“Le projet intègre un ensemble d’aménagements d’infrastructures incluant des espaces de venting, des zones de déchargement, des parkings, des blocs sanitaires, des systèmes d’adduction d’eau, des dispositifs de gestion des déchets et des chambres froides.”