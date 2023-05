La situation politique actuelle de la Guinée, ressemble à celle de 2009 sous la transition dirigée à l’époque par le capitaine Moussa Dadis Camara.

Le Colonel Mamadi Doumbouya, acculé de presque partout, risque de se retrouver dans la même situation que l’ex-patron du CNDD.

Capitaine Dadis, après avoir affiché sa volonté d’ôter la tenue et de se présenter comme candidat à l’élection présidentielle de 2010 a poussé les acteurs politiques à former un bloc contre lui.

Conséquences, plus de 150 morts, des blessées, des disparus et des nombreuses femmes violées au stade de Conakry suite à l’appel à manifester contre son éventuelle candidature.

Cette fois-ci, même si l’homme du 5 septembre n’a pas dévoilé, du moins officiellement, son ambition de confisquer le pouvoir, force est de reconnaître qu’il a perdu la confiance de la classe politique et sociale.

Même la médiation conduite récemment par les chefs religieux s’est soldée par un échec.

Des dirigeants sociopolitiques qui l’accusent de vouloir tout faire et faire tout seul en écartant les acteurs les plus significatifs ont déjà agité le chiffon rouge.

Ce, après avoir disent-ils, épuisé toutes les voies de recours en tout cas en matière de négociation. Ils exigent plus de consensus dans la conduite de la transition.

Ces acteurs entament une série de manifestations de rue à compter du mercredi 10 mai dans le grand-Conakry.

Ces mobilisations interviennent dans un contexte où l’interdiction de toutes les manifestations sur la place publique reste en vigueur.

Pour mettre sans doute la ville de Conakry en ébullition, les forces vives de Guinée ont choisi les ronds points de la tannerie sur l’autoroute Fidel Castro et de Cosa sur la route Leprince pour dérouler les deux premières manifestations projetées les 10 et 11 mai prochain.

A quelques jours de ces journées de manif, même Mofa Sory Dounoh ne peut prédire ce qui va se passer.

Seulement, il faut craindre le pire lorsque les forces de sécurité ont la gâchette facile pour tuer et la vie du petit guinéen ne représente plus grand-chose aux yeux de ceux qui ont actuellement la chance de conduire les destinés du pays.

Pour éviter au pays de Mamadi Doumbouya un lendemain incertain, des observateurs pensent qu’il est temps de réorienter la boussole de la transition.

Le Colonel doit “réécouter” et “réactualiser” son discours du 5 septembre 2021 dans lequel il a promis une transition “inclusif” et qu’un guinéen n’allait jamais mourir à cause de la politique.