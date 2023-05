Les leaders religieux ont réussi ce lundi 8 mai 2023 à faire aboutir deux points parmi les revendications des acteurs des forces vives de Guinée.

Lors de cette rencontre qui s’est tenue au Centre Islamique de Donka, entre le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright et les leaders religieux, un pas a été franchi vers la satisfaction des préalables des forces vives. Les lignes ont vraiment bougées en l’absence des forces vives qui ont décidé de ne plus accorder de crédits à ses rencontres.

Les religieux ont obtenu la levée des contrôles judiciaires sur les acteurs sociopolitiques et l’accélération du jugement de Foniké Mengué et cie, en détention provisoire depuis 9 mois.

« Par la grâce de Dieu, aujourd’hui trois (3) points étaient sur la table, deux (2) sont déjà acceptés. Malgré qu’on a constaté l’absence de nos frères des forces vives, on a vraiment fait bouger les lignes. De là, nous allons nous rendre à la Maison centrale pour rencontrer nos frères détenus, c’est à dire les Foniké Mengué et autres pour que nous puissions échanger. L’intention est de mettre ces frères à notre disposition. Deux points sur trois qui étaient autour de la table ont été satisfaits. C’est à dire les contrôles judiciaires, seront revus ou annulés et accélérer le jugement de Foniké, pour ne pas dire leur remettre en notre disposition, afin qu’ils puissent avoir leur liberté », a déclaré monseigneur Jacques Boston.

Selon ce leader religieux, les dossiers des présumés détournements des deniers publics, pendante devant la CRIEF sont en cours d’examen. « La troisième chose que nous sommes en train de voir, c’est le cas de la Crief. C’est un peu sensible. Mais pour le moment nous sommes en train de discuter et nous prions pour obtenir de solution pour », a ajouté Monseigneur Jacques Boston, sous le regard du garde des Sceaux.

Il faut rappeler que cet accord obtenu par les religieux intervient en moins de 48 heures des manifestations conjointes projetées par les Forces vives de Guinée.