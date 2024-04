Les travaux de la session inaugurale de la 6ème législature du Parlement de la CEDEAO ont pris fin à Abuja au Nigéria. La Guinée a pris activement part à ces travaux à travers ses représentants du Conseil National de la Transition.

Cette session a été marquée par la prestation de serment des deputés des pays membres de l’institution sous-régionale pour un mandat de 4 ans. Il y a également eu la mise en place du Bureau Exécutif et de 14 commissions permanentes. Il a été procédé également à la révision et l’adoption du Règlement intérieur de l’institution. Sur 6 Conseillers nationaux de la délégation, la Guinée a obtenu 5 postes au niveau des bureaux de commissions :

• Présidente de la commission Énergie et Mine : Honorable Fanta CONTE ;

• Vice-présidente de la commission Affaires sociales, genre et promotion de la Femme : Honorable Hadja Fatoumata Yèbhè BAH ;

• 1er Rapporteur de la commission Agriculture, Environnement et Ressources naturelles : Bademba BALDE ;

• 1er Rapporteur de la commission Télécommunications et Technologies de l’information : Saran TRAORE ;

• 2ème Rapporteur de la commission Éducation, Science et Culture : Sékou DORÉ ;

A rappeler que la prochaine session ordinaire du Parlement de la CEDEAO est prévue pour le mois de mai 2024 à Abuja, siège de l’institution.