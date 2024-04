Après plus d’un mois de jeûne, de prières et d’invocations, la communauté musulmane s’apprête à célébrer la fête du Ramadan. Quel doit être le comportement du fidèle musulman le jour de la fête, et les jours suivants ? La fin du ramadan ouvre-t-elle la porte aux vices ?

L’ancien secrétaire général aux Affaires religieuses, Elhadj Mansour Fadiga, conseille à ses coreligionnaires de s’abstenir de se livrer à des “comportements formellement interdit par l’islam le jour même de la fête”.

S’acquitter de la Zakat

L’imam rappelle que le jour de la fête, “il est recommandé d’offrir l’aumône avant de se rendre à la mosquée. Tout musulman qui peut nourrir sa famille sans l’aide doit, le jour de la fête, donner l’aumône. Ensuite, accomplir la prière de l’Aïd avec la famille. Après la prière, les musulmans doivent passer chez leurs voisins saluer. Ces actes sont fortement récompensés chez Dieu et le prophète (psl) bénit tout fidèle qui les accomplit”.

Les interdits sont les mêmes

En islam, les interdits du mois saint sont les mêmes après le jeûne afin de pérenniser le bon comportement des musulmans, rappelle le prédicateur. “Ramadan ou pas, fête ou non les interdits restent les mêmes. Il est formellement interdit de forniquer, de voler ou de boire de l’alcool, rien ne change. Tout ce qui est interdit durant le ramadan, l’est également après le ramadan. ll faut faire très attention. Si un musulman jeûne tout au long du mois et accompli des bonnes actions et que le jour de la fête, il recommence à faire ce qu’Allah à interdit c’est comme, c’est comme s’il n’a rien accompli de bon parce que tout lui sera enlevé. Si nous pouvons ne pas pécher pendant le ramadan ce que nous pouvons aussi le faire même après le ramadan”.