Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a réitéré ce vendredi 07 avril 2023 l’interdiction de l’utilisation des sirènes dans la circulation, en déhors du président et des véhicules médicalisés.

A travers un communiqué, le département dirigé par l’officier à la retraite Bachir Diallo dit avoir constaté avec regret, que depuis un certain temps, les usagers de la route et les officiels de l’Etat en totale contradiction et violations flagrantes du communiqué portant réglementation de l’utilisation des sirènes, qui en font un usage démesuré et provoque des dysfonctionnements dans la circulation.

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile rappelle l’esprit et le contenu du communiqué n°0022 CNRD 2021 qui dispose l’interdiction des pratiques dans la circulation par certains cadres, officiers généraux de l’armée, haut commandement, de la police, de l’armée de terre, de l’armée de l’air, de la Marine, du corps des conservateurs de la nature, de la sécurité de la protection et des institutions républicaines.

Ce sont :

– La réduction de la garde et du dispensaire d’escorte aux strictes prescriptions du statut général et particulier dans l’armée ;

– Interdiction des sirènes, excepté les véhicules médicalisés et le président de la République ;

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile appelle et ordonne à la police routière et à tous ses agents, d’interpeller et d’immobiliser sur le champ, toute personne et véhicule qui enfreindrait aux dispositions ci-dessus indiquées.