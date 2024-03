En marge de la Journée Internationale des femmes, le Groupe NSIA Guinée a organisé, ce jeudi 08 mars 2024 à Conakry, un panel portant sur le thème: “la vie de la femme face à sa carrière”, dans un complexe hôtelier de la place.

Le Groupe NSIA Guinée a accueilli un panel diversifié de femmes leaders provenant de différents secteurs, offrant ainsi une plateforme unique pour discuter des défis et des opportunités rencontrés par les femmes dans leurs parcours professionnel et personnel.

Les discussions ont abordé des sujets variés, notamment l’équilibre mental entre vie professionnelle et vie personnelle, les obstacles à la progression de carrière, ainsi que les stratégies pour promouvoir l’inclusion et l’avancement des femmes dans le milieu professionnel guinéen.

Dans son discours, Mme Baldé Maimouna Barry, Directrice générale de NSIA Assurance et NSIA Assurance vie a souligné l’importance de créer un environnement de travail inclusif où les femmes peuvent s’épanouir et réaliser leur plein potentiel professionnel. «Exceptionnellement pour cette année au niveau de NSIA, on a décidé d’amener un psychologue et sexologue pour pouvoir échanger avec les femmes sur leurs douleurs afin de les aider à faire face à leurs carrières. Ce qu’il faut savoir c’est qu’il y a un thème qu’on n’aborde pas souvent qui est la santé mentale. Nous sommes très fiers et très contents de cette activité qui réunit plus de 150 femmes. Nous voulons amener chaque femme à déterminer en quoi elle est exceptionnelle», a-t-elle déclaré.

Maimouna Barry a également mis en avant l’engagement continu du groupe à soutenir l’autonomisation des femmes et à promouvoir l’égalité des chances. «Il faut que les femmes acceptent d’abord de parler de leurs douleurs. On ne peut pas réussir sans avoir une santé mentale forte. Il y a beaucoup à faire pour l’épanouissement personnel et professionnel des femmes, mais le plus important, à mon avis, c’est le mental. Pour moi, ce qui nous booste au quotidien, c’est notre capacité mentale. Il faut donc travailler sur le mental».

En tant qu’invité majeur de cette soirée le panéliste, Dr Jean Lumbala, psychologue clinicien et sexologue, estime qu’il est primordial de se préoccuper de la santé mentale des femmes. « Pour moi, la femme, c’est le moteur et je pense que le changement viendra d’elles. Les questions étaient vraiment variées ce soir. On a d’abord parlé de la difficulté à gérer la vie et la carrière de la femme. La femme n’a souvent pas le temps de gérer et sa vie de carrière, mais aussi la vie au foyer. C’était donc important de mettre l’accent sur le fait qu’elle a aussi besoin de sa vie à elle en tant que femme, au-delà de sa vie de femme en famille ou au foyer. Ce qui est important dans la carrière, c’est d’abord de savoir ce qu’on fait de son métier ; ce n’est pas la course à la performance, » a-t-il souligné.

Cette célébration particulière de la Journée internationale des femmes par le Groupe NSIA Guinée a été saluée par l’ensemble des participantes qui soulignent l’importance de reconnaître et de soutenir les contributions des femmes à la société et à l’économie guinéenne.

«C’est vraiment intéressant d’avoir ce type d’évènement qui change un peu les traditionnelles fêtes que l’on a. Ce soir, on a eu de vrais sujets de réflexion notamment la place de la femme dans le monde du travail, de l’entrepreneuriat. Normalement, les femmes n’ont pas à se battre pour se faire une place. Ça doit être comme pour les hommes. Je ne veux pas dire qu’il ne faut pas que les femmes soient là tout le temps à prouver. La femme a sa place et doit l’avoir tout autant que l’homme », a confié Kadiatou Nabé, participante.

À travers cette célébration, le Groupe NSIA Guinée démontre son engagement continu à être un leader en matière d’inclusion et de diversité, en plaçant les femmes au cœur de ses efforts pour bâtir un avenir plus égalitaire et prospère pour tous.