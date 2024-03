À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la ville de Kankan a été le théâtre d’une célébration vibrante et engagée en faveur des droits des femmes. Réunies à la Maison des Jeunes Batomba, les femmes de la région ont exprimé leur détermination à accélérer la réalisation de l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et filles.

Sous le thème « Accélérer la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et filles en luttant contre la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement dans une perspective de genre », les participantes ont échangé sur les défis à relever et les actions à entreprendre pour promouvoir l’égalité et garantir l’autonomie des femmes dans tous les aspects de la société.

Hadja Aminata Bérété, inspectrice régionale de l’action sociale et de la promotion féminine, a exhorté les femmes à revendiquer leurs droits avec détermination : « Chaque 8 mars, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. À Kankan, nous devons poursuivre notre lutte pour l’indépendance et l’autonomie. C’est en unissant nos forces que nous pourrons obtenir les changements que nous souhaitons. »

Les autorités régionales, représentées par le Colonel Moussa Condé, gouverneur de la région administrative, ont salué l’engagement des femmes pour le progrès de la Guinée : « C’est avec satisfaction que nous célébrons cette journée internationale, car elle est observée dans le monde entier. La région de Kankan reconnaît les efforts des femmes pour le développement de notre pays. Nous remercions également le Colonel Mamadi Doumbouya pour son soutien à 300 groupements, chacun recevant 50 millions pour son développement ».

Cette journée a été marquée par un sentiment d’unité et de solidarité, soulignant l’importance de la mobilisation collective pour faire avancer les droits des femmes et construire un monde où chaque femme et chaque fille peut réaliser son plein potentiel.

Par Mamoudou Aimé Césaire Condé