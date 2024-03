Devenue une tradition, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme est mise à profit chaque année par les acteurs de la vie socio-politique et économique pour réaffirmer leur engagement envers le respect des droits de la gent féminine. L’auteur de l’album “Chef Rebel” n’est pas resté indifférent face à cette journée.

Une semaine après son retour sur les réseaux sociaux, Djanii Alfa, connu pour son engagement dans la défense des droits des personnes, vient de publier un message sur son compte Facebook pour témoigner une fois de plus son soutien aux femmes guinéennes à l’occasion de la journée du 08 mars : “L’état d’esprit consiste à aimer la mère patrie autant que la femme qui t’a donné la vie. En cette journée internationale des droits des femmes, c’est à toi que je réaffirme mon allégeance, mon soutien et toute ma dévotion. Sans toi, il n’y a ni mère, ni sœur, ni femme, ni fille, du moins pour moi. Les miennes sont toutes guinéennes. Leur bonheur passera forcément par le tien. Ainsi, jusqu’à mon dernier souffle, je lutterai à tes côtés pour obtenir et faire respecter tes droits. Excellente journée du 8 mars à toi ainsi qu’à toutes tes filles, ma chère et tendre République de Guinée.”, a écrit Djanii Alfa.

À noter que la journée mondiale de la femme a été instituée le 8 mars 1977 par l’Organisation des Nations Unies.

Kouné Diallo