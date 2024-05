Reporters sans frontières (RSF) a rendu public son rapport 2024 sur la situation de la liberté de la presse dans le monde qui place la Norvège en tête.

La Guinée est classée 78è sur 180 pays évalués. Elle obtient ainsi 7 points et se place devant le Bénin (89e), le Sénégal (94e), le Kenya et l’Angola (104e), le Nigeria (112e) , le Togo (113e), le Mali (114e), la Tunisie (118e), le Mexique (121e), la RDC (123e), le Cameroun (130e), l’Algérie (139e), le Rwanda (144e).

La Norvège garde la première place. L’Irlande (8e) où des intimidations judiciaires de la part des formations politiques visent des médias, cède sa place de leader dans l’Union européenne au Danemark (2e), suivi de la Suède (3e), mentionne RSF dans son rapport toute en précisant qu’en fin de classement, les pays asiatiques comme la Chine, le Vietnam et la Corée du Nord cèdent leur place à trois pays qui ont vu leur indicateur politique dégringoler : l’Afghanistan (- 44 places au niveau politique) qui ne cesse de réprimer les journalistes depuis le retour au pouvoir des talibans, la Syrie (- 8 places politique) et l’Érythrée (dernier rang global et dernier rang politique, – 9 places) – deux pays qui sont devenus des zones de non-droit pour les médias, avec un nombre record de journalistes détenus, disparus ou en otages.