Ouvert le 23 février dernier devant le Tribunal de première instance de Kaloum, le procès de Guidho peine à se poursuivre.

L’audience qui était programmée ce vendredi 8 mars 2024 a été renvoyée au 5 avril prochain à raison d’une autre affaire criminelle qui est en train d’être jugée dans ce tribunal depuis la semaine dernière.

Pour rappel, Mamadou Bailo Diallo alias Guidho Fulbhe et ses coaccusés Mamadou Lamarana Guessé Diallo, Alpha Abdoulaye Diallo, Mohamed Sow, Mamadou Bailo Baldé, Alpha Barry, Mody Sory Barry, sont poursuivis pour “tentative d’attentat, de complot et complicité contre l’État”, des faits qui sont prévus et punis par les articles 18, 19, 552 du Code de pénale.

Ce vendredi, dès l’ouverture de l’audience, le juge Aboubacar Tiro Camara a annoncé le renvoi de ce procès alors que les prévenus n’étaient même pas arrivés dans le box des accusés.

Rendez-vous est pris donc le 5 avril 2024 pour la suite des débats dans ce dossier.