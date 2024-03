A en croire une enquête publiée, mardi 5 mars 2024 par l’Institut Choiseul, un think tank français indépendant en partenariat avec Skema Business School, 53% des chefs d’entreprises africains interrogés désignent l’Union européenne (UE) comme le premier partenaire commercial étranger qu’ils désirent avoir d’ici 2050. La Chine, les USA et la Russie viennent très loin derrière.

Dénommée “Enquête Afrique 2050 : l’Afrique de demain vue par celles et ceux qui la feront”, l’étude a été réalisée en 2023 auprès de 314 patrons issus de 34 pays africains (20 pays francophones et 14 pays anglophones) dont la Côte d’Ivoire, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Nigéria, l’Angola, le Cameroun, etc.

De l’étude, il s’est dégagée plusieurs priorités. Entre autres: “le besoin d’accélérer le déploiement de la Zone de libre-échange continentale pour 97% des dirigeants économiques, le souhait que l’Union européenne (re)devienne le premier partenaire commercial de l’Afrique pour 53% d’entre eux – bien plus que la Russie ou la Chine – et la volonté de mettre en œuvre une transition vers un développement durable, préoccupation immédiate de 70% des dirigeants interrogés”, précise-t-elle.

En ce qui concerne la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), elle a été adoptée le 1er janvier 2021. À ce jour, 54 pays africains l’ont signée et 47 l’ont ratifiée. Toujours est-il que la mise en œuvre de mesures de facilitation des échanges demeure progressive et que la réussite de cet accord dépend de l’adaptation des différentes réglementations commerciales nationales. Selon le Fonds monétaire international (FMI), sa mise en place permettrait une hausse de plus de 10 % du PIB réel médian par habitant.

Parmi les personnalités de haut niveau ayant accepté de livrer leur vision du continent sur les 25 prochaines années, il y a Sébastien Morokro, Directeur général de Petro Ivoire (Côte d’Ivoire), d’Achumile Majija, Directeur général régional Commercial, Opérations et Stratégie de Prudential Africa (Afrique du Sud), de Chérifa Othmani, Directrice générale de Vega International Trade (Algérie), ou encore de Rose Muturi, Directrice générale en charge de l’Afrique de l’Est de Branch International (Kenya).